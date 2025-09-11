Его называют "ведьминой травой": в Украине есть опасное ядовитое растение с необычными плодами (фото)

Это растение имеет характерный внешний вид

В Украине можно встретить сомнительные ягоды и коварные растения, которые таят в себе серьезную опасность. Одним из таких растений является белена черная, которая на первый взгляд может показаться весьма безобидной.

В Facebook-группе "Рослинний світ України" показали, как выглядит опасное растение. Одна из читательниц встретила его случайно возле реки в Кропивницком.

Как выглядит опасное растение белена черная

Украинка написала, что ее внимание привлекло необычное растение с красивыми плодами, которое она не видела ранее. С помощью интернета она узнала, что это белена черная. И как оказалось, растение считается одним из самых ядовитых в нашей стране.

Как выглядит белена черная

Благодаря исследованиям известно, что все части растения содержат алкалоиды: гипосциамин, атропин и скополамин. И даже в маленьких дозах они могут вызвать отравление. В тяжелых случаях возможен даже летальный исход.

Само растение имеет характерные крупные зубчатые листья, а цветки — колокольчатые, с желто-зелеными или желто-коричневыми прожилками. Белена цветет с июня по сентябрь. Ее плоды довольно необычны и напоминают небольшие коробочки-капсулы с семенами. Растение обладает резким и неприятным запахом.

Самые ядовитые растения в Украине

Черную белену ни в коем случае нельзя употреблять, касаться голыми руками, а также использовать для настоев или мазей.

Чем опасная белена черная

В Средние века черная белена была известна как "ведьмина трава", ее использовали для приготовления мазей. Считалась, что они помогают "летать" и вызывать видения. Но сейчас использовать растение в косметических целях крайне опасно.

"Телеграф" писал ранее, что украинка испугалась ядовитого растения у себя в огороде. Что на самом деле там выросло?