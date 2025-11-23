Пожар в многоэтажке и пострадавшие: как выглядит Днепр после ночной атаки (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 660
Во многих квартирах выбиты окна и разбиты балконы
В ночь на 23 ноября Россия атаковала беспилотными летательными аппаратами Днепр и область. В результате в многоэтажке и частном доме возникли пожары. В ОВА сообщают о 15 пострадавших.
Что нужно знать:
- Взрыв в Днепре раздался сразу после полуночи
- Предварительно, есть пострадавшие в результате атаки
- На месте с ночи работают соответствующие службы
Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте взрыва и показал последствия на фото. На кадрах можно заметить, что многоэтажный дом получил серьезные повреждения. Во многих квартирах выбиты окна и разбиты балконы.
Как сообщает глава областной государственной администрации Днепропетровской области Владислава Гайваненко в своем Telegram-канале, предварительно, есть информация о пострадавших.
Враг атаковал область беспилотниками. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно есть пострадавшие. В Васильковской общине загорелся частный дом. Подробности уточняем
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 17 ноября россияне атаковали беспилотниками Днепр и область. В результате массированной атаки на областной центр пострадали два человека. Повреждены двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение общепита, инфраструктура и не только.