Пожар в многоэтажке и пострадавшие: как выглядит Днепр после ночной атаки (фото, видео)

Во многих квартирах выбиты окна и разбиты балконы

В ночь на 23 ноября Россия атаковала беспилотными летательными аппаратами Днепр и область. В результате в многоэтажке и частном доме возникли пожары. В ОВА сообщают о 15 пострадавших.

Что нужно знать:

Взрыв в Днепре раздался сразу после полуночи

Предварительно, есть пострадавшие в результате атаки

На месте с ночи работают соответствующие службы

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте взрыва и показал последствия на фото. На кадрах можно заметить, что многоэтажный дом получил серьезные повреждения. Во многих квартирах выбиты окна и разбиты балконы.

Дом в Днепре после атаки. Фото: "Телеграф"

Как сообщает глава областной государственной администрации Днепропетровской области Владислава Гайваненко в своем Telegram-канале, предварительно, есть информация о пострадавших.

Враг атаковал область беспилотниками. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно есть пострадавшие. В Васильковской общине загорелся частный дом. Подробности уточняем говорится в сообщении.

Дом в Днепре после атаки. Фото: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 17 ноября россияне атаковали беспилотниками Днепр и область. В результате массированной атаки на областной центр пострадали два человека. Повреждены двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение общепита, инфраструктура и не только.