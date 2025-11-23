Пожежа у багатоповерхівці та постраждалі: як виглядає Дніпро після нічної атаки (фото, відео)

У багатьох квартирах вибиті вікна та розбиті балкони

У ніч проти 23 листопада Росія атакувала безпілотними літальними апаратами Дніпро та область. В результаті у багатоповерхівці та приватному будинку виникли пожежі.

Що потрібно знати:

Вибух у Дніпрі пролунав одразу після опівночі

Попередньо є постраждалі в результаті атаки

На місці з ночі працюють відповідні служби

Кореспондент "Телеграфа" побував на місці вибуху та показав наслідки на фото. На кадрах можна помітити, що багатоповерховий будинок зазнав серйозних пошкоджень. У багатьох квартирах вибиті вікна та розбиті балкони.

Будинок у Дніпрі після атаки. Фото: "Телеграф"

Як повідомляє голова обласної державної адміністрації Дніпропетровської області Владислав Гайваненко у своєму Telegram-каналі, попередньо, є інформація про постраждалих.

Ворог атакував область безпілотниками. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватному будинку. Попередньо є постраждалі. У Васильківській громаді спалахнув приватний будинок. Деталі уточнюємо йдеться у повідомленні.

Будинок у Дніпрі після атаки. Фото: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 17 листопада росіяни атакували безпілотниками Дніпро та область. Внаслідок масованої атаки на обласний центр постраждали двоє людей. Пошкоджено двоповерхову будівлю медіа, транспортну та приватну підприємства, адмінбудівлю, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктуру і не тільки.