Ребров огласил состав сборной Украины на важнейший матч плей-офф Евро-2024: кто в него попал

Впереди у нашей сборной ключевые игры

Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров объявил список игроков, которые начнут подготовку к важнейшим играм плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет 21 марта.

Трансляция пресс-конференции Реброва прошла на официальном канале УАФ в YouTube. В список попали 26 футболистов, еще четыре игрока включены в резерв.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба — "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба — "Шахтер" Донецк), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба — "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба — "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк (СК "Днепр-1" Днепр).

Напомним, что победитель противостояния выйдет в финал плей-офф. Там ему предстоит сыграть с Израилем или Исландией.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в юношескую сборную Украины вызов получил сын Андрея Шевченко.