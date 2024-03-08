Ребров оголосив склад збірної України на надважливий матч плей-офф Євро-2024: хто до нього потрапив

Попереду у нашої збірної ключові ігри

Наставник збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив список гравців, які розпочнуть підготовку до заключних ігор плей-офф Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини. Зустріч відбудеться 21 березня.

Трансляція прес-конференції Реброва відбулася на офіційному каналі УАФ у YouTube. До списку потрапили 26 футболістів, ще чотири гравці включені до резерву.

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — "Шахтар" Донецьк), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Пихальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Олексій Гуцуляк (СК "Дніпро-1" Дніпро).

Нагадаємо, що переможець протистояння вийде у фінал плей-офф. Там йому належить зіграти з Ізраїлем чи Ісландією.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у юнацьку збірну України виклик отримав син Андрія Шевченка.