По стопам отца: сын Шевченко впервые получил вызов в сборную Украины

Игрок может уже в марте дебютировать в составе команды U-19

Сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко Кристиан, который недавно получил паспорт гражданина Украины, вызван в юношескую сборную Украины. Команде предстоит провести в марте матчи элит-раунда квалификации Евро-2024 в возрастной категории до 19 лет.

Состав команды с нападающим "Уотфорда" Шевченко-младшим в составе, опубликован на официальном сайте УАФ. Также в команде Дмитрия Михайленко значатся и другие легионеры.

Так, в составе команды присутствуют Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Михаил Дубровный ("Гент", Бельгия), Даниил Кревсун ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Иван Ермачков ("Вупперталь", Германия) и Максим Стрюков ("Ганновер 96", Германия).

По итогам жеребьевки элит-раунда "сине-желтые" попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20-26 марта в Скопье.

Первый матч юношеская сборная Украины проведет 20 марта против сборной Северной Македонии, начало матча – в 15:30 по Киеву. По регламенту, победители всех семи групп присоединяться к команде Северной Ирландии, хозяйке Евро-2024, в финальном турнире, который состоится с 15 по 28 июля. Предстоящий Евро-2024 U-19 также станет квалификационным на чемпионат мира по футболу FIFA U-20 2025 года в Чили.

Ранее сообщалось, что гол сына Шевченко вывел "Уотфорд" в финал Кубка развития.