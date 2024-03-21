Сборная России в скандальном матче обыграла первую европейскую команду за 2 года (фото)

Россияне забили по два гола в каждом из таймов

Сборная России из-за тотальной изоляции долгое время не могла себе позволить играть против команд более-менее равного уровня. Впервые за два года им удалось договориться о товарищеском матче с европейской сборной и согласие на встречу дали сербы.

Игра проходила в России и завершилась победой местной команды со счетом 4:0, передает "Телеграф". При этом уже традиционно для россиян встреча не обошлась без конфузов и скандалов.

Если говорить о футболе, то в ворота Сербии забивали братья Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев. При этом уже в первой половине тайма арбитр удалил серба Милана Гаича, хотя в товарищеских матчах красные карточки — большая редкость. На это обратили внимание и болельщики россиян, которые раскритиковали судью за то, что тот убил интригу еще на старте противостояния.

Также по ходу матча были и курьезные ситуации. В частности, на поле выбегал болельщик, которого пытались поймать с десяток сотрудников безопасности. Словить беспредельщика удалось, когда он уже сам устал убегать.

Посмотреть на "интересный" матч пришел и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Судя по фото, он был доволен побоищем ослабленного судьей соперника.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в РФ ополчились против российских футболистов, которые не выступают на международной арене из-за санкций, но при этом получают огромные зарплаты из бюджета.