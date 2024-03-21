Збірна Росії у скандальному матчі обіграла першу європейську команду за 2 роки (фото)

Росіяни забили по два голи у кожному з таймів

Збірна Росії через тотальну ізоляцію довгий час не могла собі дозволити грати проти команд більш-менш рівного рівня. Вперше за два роки їм вдалося домовитися про товариський матч із європейською збірною та згоду на зустріч дали серби.

Гра проходила в Росії та завершилася перемогою місцевої команди з рахунком 4:0, передає "Телеграф". При цьому вже традиційно для росіян зустріч не обійшлася без конфузів та скандалів.

Якщо говорити про футбол, то у ворота Сербії забивали брати Миранчуки, Максим Осипенко та Іван Сергєєв. При цьому вже в першій половині тайму арбітр вилучив серба Мілана Гаїча, хоча в товариських матчах червоні картки велика рідкість. На це звернули увагу вболівальники росіян, які розкритикували суддю за те, що той убив інтригу ще на старті протистояння.

Також під час матчу були і курйозні ситуації. Зокрема, на поле вибігав уболівальник, якого намагалися зловити з десяток працівників безпеки. Зловити беззаконня вдалося, коли він уже сам втомився тікати.

Подивитися на "цікавий" матч прийшов і міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Судячи з фото, він задоволений побоїщем ослабленого суддею суперника.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в РФ повстали проти російських футболістів, які не виступають на міжнародній арені через санкції, але при цьому отримують величезні зарплати з бюджету.