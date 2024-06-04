Подтерся флагом: на матче сборной Англии произошел дикий эпизод (видео)

Пока не ясно, будет ли наказан хулиган

Товарищеский матч между сборными Англии и Боснии и Герцеговины, который прошел 3 июня на арене "Сент-Джеймс Парк", не обошелся без курьеза. По ходу встречи один из болельщиков "поиздевался" над флагом своей же страны.

Как пишет британский таблоид The Sun, поступок мужчины не остался незамеченным. Его уже активно критикуют в социальных сетях.

Скандальный эпизод с флагом попал на видео. На ролике видно, что болельщик повернулся задом к английскому флагу и воспользовался им словно туалетной бумагой. Примечательно, что на флаге была надпись "Сандерленд" — вероятно, его повесили болельщики этого клуба. Журналисты предположили, что осквернить флаг мог болельщик "Ньюкасла", так как "сороки" и "черные коты" являются принципиальными соперниками в Англии.

К слову, официальной реакции от футбольных чиновников или полиции пока не поступало.

Сама встреча завершилась победой сборной Англии со счетом 3:0. В составе англичан забивали Коул Палмер Трент Александер-Арнольд и Гарри Кейн.

В сети оставляют возмущенные комментарии под роликом. Многие сошлись во мнении, что личность фаната нужно установить, чтобы наказать за поступок:

"Глупое поведение"

"Возможно, для него будет не так смешно, когда он получит запрет на футбол. По крайней мере, в следующем сезоне он будет героем в местном пабе со своими друзьями!",

"Кстати, международный товарищеский матч на домашней территории. Вытирает свою пятую точку о флаг страны, которую он там поддерживает. Интересно, сделали бы они это во время официальной игры?"

Впереди у сборной Англии матч на "Уэмбли" с Исландией, после чего начнутся встречи чемпионата Европы-2024.

Ранее "Телеграф" писал о том, что вчера сборная Украины сыграла товарищеский матч с Германией.