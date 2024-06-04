Підтерся прапором: на матчі збірної Англії стався дикий епізод (відео)

Поки не ясно, чи буде покараний хуліган

Товариський матч між збірними Англії та Боснії та Герцеговини, який пройшов 3 червня на арені "Сент-Джеймс Парк", не обійшовся без курйозу. Під час зустрічі один із уболівальників "познущався" над прапором своєї ж країни.

Як пише британський таблоїд The Sun, вчинок чоловіка не залишився непоміченим. Його вже активно критикують у соціальних мережах.

Скандальний епізод із прапором потрапив на відео. На ролику видно, що вболівальник повернувся задом до англійського прапора і скористався ним наче туалетним папером. Примітно, що на прапорі був напис "Сандерленд", ймовірно, його повісили вболівальники цього клубу. Журналісти припустили, що осквернити прапор міг уболівальник "Ньюкасла", оскільки "сороки" та "чорні коти" є принциповими суперниками в Англії.

До речі, офіційної реакції від футбольних чиновників чи поліції поки що не надходило.

Сама зустріч завершилася перемогою збірної Англії з рахунком 3:0. У складі англійців забивали Коул Палмер Трент Александер-Арнольд та Гаррі Кейн.

У мережі залишають обурені коментарі під роликом. Багато хто зійшовся на думку, що особистість фаната потрібно встановити, щоб покарати за вчинок:

"Дурна поведінка"

"Можливо, для нього буде не так смішно, коли він отримає заборону на відвідування матчів. Принаймні наступного сезону він буде героєм у місцевому пабі зі своїми друзями!"

"До речі, міжнародний товариський матч на домашній арені. Витирає свою п’яту точку прапором країни, яку він там підтримує. Цікаво, чи зробили б вони це під час офіційної гри?"

Попереду у збірної Англії матч на "Уемблі" з Ісландією, після чого розпочнуться зустрічі чемпіонату Європи-2024.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вчора збірна України зіграла товариський матч із Німеччиною.