Станислав Черчесов возглавил команду Казахстана

Сборная Казахстана объявила о назначении российского специалиста Станислава Черчесова главным тренером национальной команды. Он будет готовить команду к отборочному турниру чемпионата мира-2026.

Срок контракта 60-летнего Черчесова с казахской сборной в сообщении КФФ (казахстанской федерации футбола) не уточняется. Любопытно, что команда Украины может стать соперником сборной Казахстана в отборочном турнире к чемпионату мира-2026. Игры квалификационного турнира пройдут в 2025-м году, жеребьевка отбора — в конце нынешнего 2024 года.

Станислав Черчесов известен своей любовью к Путину. В 2020-м году он поддержал возможность участвовать российскому диктатору в новых выборах. А в июле 2018-года, во время выступлений сборной России на домашнем ЧМ-2018 отмечал: ""Владимир Владимирович звонил уже несколько раз мне, нам приятна поддержка первого лица государства. Футболисты знают об этом, для них это дополнительная мотивация".

Ранее Станислав Черчесов возглавлял российские "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Динамо", польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош". Специалист находился без работы с июля прошлого года.

Сборная России под руководством специалиста дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018. Также он становился чемпионом и обладателем Кубка Польши с "Легией" и 2-кратным чемпионом и обладателем Кубка Венгрии с "Ференцварошем".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Черчесов запретил в своей команде два слова.