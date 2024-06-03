Сборная Украины вымучила ничью с Германией перед Евро-2024 (видео)

Сине-желтые показали неплохую игру в контратаках

В понедельник, 3 июня, сборная Украины провела первый товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы против команды Германии. Всего Сине-желтые запланировали три товарищеских игры перед Евро.

Поединок, проходивший в Нюрнберге (Германия) на одноименной арене, завершился со счетом 0:0. Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме немцы попросту зажали нашу команду на своей половине поля, и лишь изредка Сине-желтые делали выпады у ворот хозяев. Тем не менее тотальное владение мячом не дало Германии ничего. Во втором тайме картина игры не изменилась — немцы подолгу катали мяч, а украинцы выбрали тактику второго номера. В итоге плохая реализация немцев и отличная игра Трубина в воротах помогли сборной Украины сыграть вничью с Германией.

Стоит отметить, что 3 июня главному тренер сборной Украины Сергею Реброву исполнилось 50 лет.

Германия – Украина – 0:0

Предупреждение: Степаненко, 31

Германия: Нойер – Киммих, Антон, Та (Кох, 59), Миттельштедт – Гюндоган (Фюрих, 46), Андрих (Павлович, 71) – Мусиала (Бейер, 59), Гросс, Вирц (Ундав, 46) – Хаверц (Мюллер, 59)

Украина: Трубин – Конопля (Тымчик, 80), Забарный, Сваток, Матвиенко, Зинченко – Степаненко (Бражко, 63), Шапаренко (Судаков, 63) – Цыганков (Ярмоленко, 63), Мудрик (Зубков, 63) – Яремчук (Довбик, 76)

Полный видеообзор матча Германия — Украина будет доступен здесь позднее.

Напомним, сборная Украины не сумела попасть на Евро-2024 напрямую, однако завоевала путевку в стыковом раунде. Наша команда по итогам жеребьевки сыграет на турнире в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией. Чемпионат Европы по футболу стартует 14 июня.