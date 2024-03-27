Зинченко заступился за фаната у охранника и сделал легендарное селфи (видео)

Болельщики сборной Украины выбежали на поле после эмоционального матча

Игрок сборной Украины Александр Зинченко потребовал отпустить болельщика национальной команды у польского полицейского после победного матча плей-офф отбора Евро-2024 против команды Исландии (2:1). Болельщик, в числе многих, выбежал на поле стадиона во Вроцлаве и был схвачен полицейским.

Зинченко вступил за фаната, устроив перепалку с полицейским. Об этом сообщает Телеграм-канал Бомбардир.

Увидев, как болельщика заламывает представитель охраны, Александр Зинченко вмешался в инцидент и долго отстаивал парня. Из видео непонятно, чем завершился эпизод. После чего, направляясь в раздевалку, он заметил чей-то телефон, сделал совместное фото и успешно вернул его на трибуны.

Сборная Украины обыграла команду Исландии и в четвертый раз подряд вышла в финальную часть чемпионата Европы. Команда является неизменным участником турнира, начиная с "домашнего" Евро-2012, куда попала на правах хозяев, вместе с о сборной Польши, минуя отборочный турнир. После Евро-2012 украинская команда каждый раз преодолевала отборочный турнир, чтобы попасть на Евро.

Ранее стало известно, что уже сегодня, 27 марта, УЕФА начинает продажу билетов на матчи национальной сборной Украины на чемпионате Европы-2024.