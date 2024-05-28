Как сборная Украины закончит групповой этап на Евро-2024: прогноз не может не порадовать

Украинцы могут выйти из группы, но дальше будет меньше шансов

Ближайшим летом в Германии пройдет чемпионат Европы по футболу, в котором также примет участие сборная Украины. Уже сейчас букмекеры оценили шансы нашей команды на выход в плей-офф турнира.

По прогнозам букмекеров компании Bet365, у подопечных Сергея Реброва есть все шансы на выход из группы. Специалисты дают на этот исход коэффициент 1,50.

Как известно, на первенстве Европы сборная Украины попала в группу с Бельгией, Румынией и Словакией. Именно бельгийцы считаются очевидными кандидатами на выход в плей-офф с первого места, в то время как украинцы, если верить прогнозу, имеют больше шансов на второе место.

На то, что Бельгия победит в нашей группе, букмекеры дают коэффициент 1,40. А вот на победу Украины в квартете дают котировку 6,50. На победу Румынии — 7,00, а на победу Словакии — 11,00.

Что касается набранных очков, то букмекеры самым вероятным видят исход, при котором у нашей команды будет четыре очка. Для этого украинцам нужна одна победа и одна ничья, на что установлен коэффициент 3,75. На то, что команда Реброва добудет две победы на групповом этапе, дают коэффициент 6,00. А вот на то, что украинцы проиграют все три матча, котировка составляет 13,00.

Если в выход в плей-офф Евро-2024 от нашей команды букмекеры еще верят, то в выходе в четвертьфинал турнира они сомневаются. На это событие они дают котировку 4,33.

Ранее "Телеграф" писал о том, что один из ключевых игроков сборной Украины получил хорошие новости перед стартом Евро-2024.