Невероятная история: топ-сборная взяла на Евро-2024 вратаря из четвертого дивизиона

К сожалению, на поле выйти у стража ворот не выйдет

В сборной Германии на домашнем Евро-2024 числится достаточно неожиданный футболист. В неофициальную заявку Бундестим попал 22-летний голкипер Ян Райхерт, который прошлый сезон провел в четвертом по силе дивизионе Германии.

По данным СМИ, на вызове неопытного футболиста лично настоял наставник сборной Юлиан Нагельсманн. И пускай у Райхерта нет шансов выйти на поле, он все же должен сыграть определенную роль в команде.

Молодой страж ворот будет заниматься подготовкой трех вратарей из заявки — Оливера Бауманна, Мануэля Нойера и Марка-Андре тер Штегена.

Примечательно, что Райхерт никогда не вызывался в сборную да и вообще его можно больше считать любителем, нежели профессионалам. В минувшем сезоне он провел 25 матчей в четвертом дивизионе в составе "Нюрнберга-2". При этом успел Райхерт сыграть и один матч за первую команду во втором дивизионе, однако больше к ней он не привлекался.

Неизвестного футболиста сборной Германии рекомендовал спортивный директор "Нюрнберга"у, который сказал, что Райхерт "талантлив и многообещающ". Также есть версия, что Нагельсманн таким ходом хотел привлечь внимание местных болельщиков.

"Мы с братом уже были в дороге, когда мне вдруг позвонили. Я был в полном замешательстве! Сначала я не мог в это поверить, но теперь я с нетерпением жду этой особенной возможности. Для меня это большая честь. Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь сборной", — сказал Райхерт.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие матчи группового этапа Евро-2024 нельзя пропустить.