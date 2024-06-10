Евро-2024: где смотреть матчи сборной Украины и сколько это будет стоить

Игры Сине-желтых можно будет посмотреть бесплатно

В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу-2024. Сборная Украины квалифицировалась на турнир через стыковые матчи.

Все игры Евро-2024 будут доступны для просмотра на медиа-платформе Megogo. Часть матчей будет показано бесплатно на "Суспільне". Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

Бесплатно матчи Евро-2024 можно будет посмотреть на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Черкассы, Полтава и тд). Кроме того, игры можно смотреть в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

"Суспільне" на правах партнера Megogo бесплатно покажет 13 игр ЧЕ-2024, включая все матчи сборной Украины:

Матч-открытие

1 матч группового этапа в день

Половина матчей 1/8 финала

Два поединка четвертьфинала

Полуфинал — оба матча

Финал

Расписание трансляций группового этапа Евро-2024

Megogo покажет все матчи Евро-2024 в прямом эфире в Украине, правда, за просмотр придется заплатить. Пользователи сервиса смогут смотреть игры по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Стоимость месячной подписки варьируются от 249 грн до 419 грн в зависимости от тарифного плана.

Напомним, сборная Украины проведет на турнире как минимум три игры. Накануне искусственный интеллект дал прогноз на выход Сине-желтых из группы.