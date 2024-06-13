Под угрозой все, кроме Ярмоленко: на Евро-2024 ввели жесткие ограничения

Правило впервые опробуют на крупном турнире

Футбольный чемпионат Европы стартует 14 июня в Германии. В нем примет участие и сборная Украины, которая также впервые сыграет с одним интересным нововведением.

Перед стартом первенства главный арбитр УЕФА Роберто Розетти подтвердил, что футболистов будут наказывать за разговоры с судьей. Обратиться к арбитрам смогут только капитаны, передает "Телеграф".

"Мы делаем это для футбола, для имиджа игры, для следующего поколения игроков и судей. Невозможно объяснить решение 10 или 12 игрокам, которые окружают судью", — сказал Розетти.

Капитан каждой команды сможет обратиться к судье за разъяснениями по поводу принятых решений, если он сделает это правильно и не в грубой форме.

На сегодняшний день капитаном сборной Украины является Андрей Ярмоленко, но капитанская повязка может оказаться и у другого игрока по ходу матча. По новым ограничениям, капитан национальной сборной может обратиться к судье, а вот другим футболистам этого лучше не делать, ведь они тут же получат желтую карточку.

Не исключено, что в связи с таким новшеством на первенстве Европы заметно увеличится количество желтых карточек и удалений, ведь едва ли не в каждом матче футболисты активно спорят с арбитрами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что фанаты "Динамо" обратились к сборной Украины перед стартом Евро-2024.