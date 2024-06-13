Роналду еще есть к чему стремиться: какие рекорды могут покориться португальцу на Евро-2024

Криштиану не является самым возрастным игроком сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в возрасте 39 лет отправился на чемпионат Европы по футболу. Судя по всему, это его последнее европейское первенство и наверняка он захочет громко хлопнуть дверью.

На данный момент португалец является одним из самых титулованных спортсменов мира и многократным рекордсменом, но ему еще есть куда расти. "Телеграф" разбирался в том, какие рекорды Роналду может установить на своем последнем Евро.

Рекорды, которые уже принадлежат Роналду

В 2004 году Роналду поехал на свое первое в возрасте 19 лет и может обновить свой рекорд, просто выйдя на поле в Германии. На данный момент он единственный игрок, который представлял свою страну на пяти евро, и, пока он не получил травм, наверняка увеличит этот рекорд до шести в этом месяце.

В общей сложности он забил 14 голов на Евро: два в 2004 году, один в 2008 году, три в 2012 и 2016 годах, а затем пять в 2021 году. Именно он является лучшим бомбардиром турнира.

Кроме того, Роналду стал единственным футболистом, забившим три и более голов на нескольких чемпионатах Европы.

Феномен провел 25 матчей на Евро в разные годы и это тоже рекорд.

Какие рекорды может побить Роналду на Евро-2024?

На удивление Роналду до сих пор не является обладателем всех рекордов в атаке.

Рекорд по количеству созданных моментов принадлежит другому великому португальцу — Луишу Фигу (42). У Роналду на один момент меньше, за ним следуют немец Месут Озил с 40, чех Карел Поборски с 39 и Зинедин Зидан с 38.

Кроме того, бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Поборски в настоящее время делит рекорд по количеству передач с Роналду — по шесть, хотя полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне входит в число тех, у кого пять передач, и будет стремиться увеличить это число в Германии.

Даже в свои 39 лет Роналду не является самым возрастным игроком сборной Португалии, эта честь удостоена одноклубника Пепе. Если бы 41-летний защитник не забил, Роналду мог бы стать старейшим бомбардиром в истории турнира и побить рекорд австрийца Ивицы Вастича (которому было 38 лет и 257 дней, когда он забил гол в ворота Польши в 2008 году, забив 1-1).

Если Португалия, которая будет играть в группе F с Чехией, Турцией и Грузией, повторит свой успех 2016 года, то Роналду станет лишь вторым игроком — после испанца Икера Касильяса в 2008 и 2012 годах — который в роли капитана завоевал два титула чемпиона Европы.

Напомним, что Евро-2024 начнется уже 14 июня. С расписанием турнира можно ознакомиться по ссылке.