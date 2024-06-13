Неймовірна історія: топ-збірна взяла на Євро-2024 воротаря з четвертого дивізіону

На жаль, на поле вийти біля воріт не вийде

У збірній Німеччини на домашньому Євро-2024 є досить несподіваний футболіст. До неофіційної заявки Бундестім потрапив 22-річний голкіпер Ян Райхерт, який минулий сезон провів у четвертому за силою дивізіоні Німеччини.

За даними ЗМІ, на виклик недосвідченого футболіста особисто наполіг наставник збірної Юліан Нагельсманн. І нехай у Райхерта немає шансів вийти на поле, він все ж таки має зіграти певну роль у команді.

Молодий страж воріт займатиметься підготовкою трьох воротарів із заявки — Олівера Бауманна, Мануеля Нойєра та Марка-Андре тер Штегена.

Примітно, що Райхерт ніколи не викликався до збірної та взагалі його можна більше вважати любителем, ніж професіоналам. Минулого сезону він провів 25 матчів у четвертому дивізіоні у складі "Нюрнберга-2". При цьому встиг Райхерт зіграти і один матч за першу команду у другому дивізіоні, проте більше до неї не залучався.

Невідомого футболіста збірної Німеччини рекомендував спортивний директор "Нюрнберга", який сказав, що Райхерт "талановитий і багатообіцяючий". Також є версія, що Нагельсман таким ходом хотів привернути увагу місцевих уболівальників.

"Ми з братом уже були в дорозі, коли мені раптом зателефонували. Я був в замішанні! Спочатку я не міг у це повірити, але тепер я з нетерпінням чекаю на цю особливу можливість. Для мене це велика честь. Зроблю все, що в моїх". силах, щоб допомогти збірній", — сказав Райхерт.

Раніше "Телеграф" писав про те, які матчі групового етапу Євро-2024 не можна пропустити.