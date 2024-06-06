Не только матчи Украины: топ-5 игр группового этапа Евро-2024, которые нельзя пропустить

Уже на первом этапе сойдутся гранды, как минимум, в двух группах

На Евро-2024 отечественных болельщиков, разумеется, больше всего будут интересовать матчи сборной Украины. Но и кроме них будет за чем последить на полях Германии.

"Телеграф" составил топ-5 матчей группового этапа соревнований, которые, что называется, обязательны к просмотру. В двух из них, гранды европейского и мирового футбола сойдутся лицом к лицу.

Испания — Италия

В этом матче сойдутся действующий чемпион Европы (итальянцы) и команда, которая на прошлом Евро остановилась в шаге от решающего матча, разделив 3-4 места. Вместе с тем, на ЧМ-2022 обе команды, мягко говоря, не блеснули. Итальянцы вообще провалили отборочный турнир, а "красная фурия" попала в число участников Мундиаля, но добралась там только до 1/8 финала.

Кроме того, не будем забывать как сборная Италии квалифицировалась на нынешний Евро: только благодаря ошибке арбитра, который не назначил пенальти в ворота итальянцев в последнем матче со сборной Украины. Тем не менее, в статусе чемпиона команда заслуживает пристального внимания.

Болельщики помнят финал Евро-2012 в Киеве, когда сборная Испании разгромила команду Италии со счетом 4:0. Назвать предстоящий матч реваншем можно только с большой натяжкой. Но он точно может быть определяющим на групповом этапе.

Талантливая испанская молодежь в лице Родри, Педри и Ламина Ямаля готова дать бой команде под руководством Лучано Спаллетти. Что получится на самом деле — увидим 20 июня. Начало игры в 22.00.

Нидерланды — Франция

Второй матч с приставкой "супер" на групповом этапе Евро состоится ровно через сутки, 21 июня, в 22.00. Сборная Франции приедет на Евро в статусе вице-чемпиона мира. Полтора гада назад, в декабре, в Дохе Мбаппе и Ко в решающем матче проиграли аргентинцам — Месси и Ко. В свою очередь, "оранжевые" вечные фавориты, но лишь однажды добились по-настоящему большой победы, выиграв Евро-1988. В остальном же, это бронзы Евро и серебряные медали ЧМ. Команда трижды доходила до финала мирового первенства, но так и не завоевала титул чемпиона.

Любопытно, что "оранжевые" не проходили дальше четвертьфинала Евро с 2004 года. И сейчас местные болельщики задаются вопросом, смогут ли новые звезды команды — Вирджил ван Дейка, Хави Симонс и Коди Гакпо, привести команду к титулу чемпиона.

Что касается сборной Франции, то она была ошеломлена сенсационным поражением от команды Швейцарии в серии пенальти в 1/8 финала Евро-2020. Но, как уже отмечалось, затем дошла до финала ЧМ-2022 и завоевала серебряные медали. Как-то будет на сей раз…

Кстати… В отборочном турнире к нынешнему Евро "Ле Блё" дважды обыграли "оранжевых". И будет интересно посмотреть, даст ли это команде Дидье Дешама психологическое преимущество перед новым матчем.

Германия — Шотландия

Обычно крупный футбольный турнир начинается с матча хозяев поля с посредственной командой, или, откровенным аутсайдером. Но, не в этот раз. Матч команд Германии и Шотландии считается очень привлекательной вывеской. Пусть британцы и считаются "крепким середняком", не более того.

Вместе с тем, команда Шотландии проиграла всего однажды в квалификации Евро-2024, на пути в Германию одержав победы над командой-грандом из Испании и весьма непростой сборной Норвегии.

И в матче-открытии чемпионата Европы Бундестим точно не будет легко. Игра в Мюнхене, на знаменитой "Альянц-Арене" начнется 14 июня в 22.00.

Турция — Португалия

Матч сборных Турции и Португалии состоится во втором туре группового этапа и, наверняка, будет иметь определяющее значение для обеих команд в группе. Наряду со сборными Чехии и Грузии именно команда Турции считается главным конкурентом Роналду и Ко в квартете F. И с учетом прогресса турецкой сборной в последние годы матч не может не вызывать интереса.

Конечно, особое внимание привлекает фигура Криштиану Роналду, для которого этот турнир может стать последним на уровне чемпионатов мира и Европы. В отборе к Евро-2024 португальцы выиграли все 10 матчей — идеальный результат. А сам Криш забил 10 голов и занял 2-е место в гонке бомбардиров после Ромелу Лукаку из сборной Бельгии.

С другой стороны, турецкая команда под руководством итальянского специалиста Винченцо Монтеллы, кажется, способна на нынешнем Евро на очень многое. И очный матч с португальцами даст ответ на многие вопросы. Начало игры 22 июня в 19.00 по Киеву.

Бельгия — Румыния

Ну и, конечно же, мы не могли обойти вниманием нашу группу, где наиболее интересным матчем без участия сборной Украины является противостояние бельгийской и румынской команд. Обе сборные будут главными конкурентами украинцев в борьбе за места в плей-офф. Все-таки команда Словакии на порядок ниже трех остальных коллективов.

Лукаку установил новый рекорд в одной отборочной кампании чемпионата Европы, забив 14 голов в 10 матчах. И именно от него ждут наиболее яркой игры болельщики и специалисты. В стране до сих пор жалеют об упущенных возможностях команды "золотого поколения" на ЧМ и Евро в 2014-2022 годах.

А вот сборная Румынии, вернувшись в число участников Евро после пропущенного турнира 2020-го года, готова к новым свершениям. В стране с ностальгией вспоминают Евро-2000, когда команда вышла из сложнейшей группы, с Англией, Германией и Португалией, а затем проиграла Италии в четвертьфинале.

Матч Бельгия — Румыния состоится 22 июня и начнется в 22.00.