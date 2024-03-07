Эти три знака Зодиака ждет черная полоса в ближайшее время

У этих людей могут появиться определенные трудности

Астрологи предостерегают, что у некоторых знаков Зодиака могут неожиданно возникнуть проблемы. Речь идет об основаниях, разочарованиях или неприятных событиях. Ранее мы рассказывали о тех знаках Зодиака, которые испытают трудности в год Дракона.

Рекомендуется сохранять особую бдительность Козерогам, Тельцам и Девам. Об этом пишет "Главред".

Козерог

Этих знаков зодиака могут ожидать недоразумения с близкими или коллегами. А причиной станет чрезмерная эмоциональность, с которой вам сложно бороться. Попытайтесь воспринимать все проще и не делайте из мелочей проблемы. Облегчение почувствуете не только вы, но и окружение.

Телец

Похоже, Тельцы уже долгое время мучают сомнения и внутренние конфликты. Вы запутались в своих целях и не понимаете, чего вы действительно хотите. Потому и не понимаете, куда двигаться. Отложите свои дела и подумайте о будущем. Ответ точно найдется.

Дева

Лень, апатия, плохое настроение – это то, что сопровождает вас в последние недели. Но в таком эмоциональном состоянии вам не удастся двигаться вперед. Нужно отдохнуть и заняться тем, что вам нравится. Плавание, танцы, пение или рисование — выбирайте, по своему усмотрению.

Ранее "Телеграф" рассказывал о знаках Зодиака, которые вспомнят о прошлом в марте 2024 года. Речь идет о Водолеях, Раках и Стрельцах. Это поможет проанализировать свои ошибки, лучше понять собственные ценности, а кому-то даже вернуться к старой любви.