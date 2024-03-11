Поссорятся с родными уже сегодня: астрологи назвали три знака Зодиака, которые будут иметь неприятности

У этих знаков могут возникнуть проблемы с самыми родными людьми

Гороскоп на 11 марта для знаков Зодиака готовит приятные моменты для одних и грустные новости для других. Уже известно, каким из них не повезет сегодня.

Как сообщает NV, у трех знаков Зодиака могут начаться выяснение отношений и споры. Речь идет о Близнецах, Рыбах и Львовах.

Близнецы

Дело в том, что представители этого знака могут узнать определенную информацию, тщательно скрываемую от них близкими людьми. Вероятно, она окажется неприятной. Как бы ни было больно, сохраняйте покой. В то же время, можете прекратить общение после этого с некоторыми людьми.

Риби

Астрологи предполагают, что Рыбам придется столкнуться с недомолвками партнера. В результате можете самостоятельно узнать то, что должен вам сказать любимый человек. Лучшим вариантом будет обсудить с партнером эту ситуацию и решить, что делать.

Лев

Как известно, люди, рожденные под этим знаком, очень ценят себя. Потому и ложь терпеть они не будут. Вероятно, наружу получится то, о чем вы не знали. Это не будет существенным обманом, но как относиться потом к этому человеку, решать вам.

Ранее "Телеграф" писал о любовном гороскопе на неделю. Астрологи советуют Близнецам проводить много времени с любимым человеком, Рыбам — обращать внимание на детали, а Львам — проявлять свои чувства к партнеру.