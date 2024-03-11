Посваряться з рідними вже сьогодні: астрологи назвали три знаки Зодіаку, які матимуть неприємності

У цих знаків можуть виникнути проблеми з найріднішими людьми

Гороскоп на 11 березня для знаків Зодіаку готує приємні моменти для одних та сумні новини для інших. Бо вже відомо, яким з них не пощастить сьогодні.

Як повідомляє NV, у трьох знаків Зодіаку може початися з'ясовування стосунків та суперечки. Йдеться про Близнюків, Риб і Левів.

Близнюки

Річ у тім, що представники цього знаку можуть дізнатися певну інформацію, яку ретельно приховували від них близькі люди. Ймовірно, повна виявиться неприємною. Як би не було боляче, зберігайте спокій. Водночас можете припинити спілкування після цього з деякими людьми.

Риби

Астрологи припускають, що Рибам доведеться зіштовхнутися з недомовками партнера. У результаті можете самостійно дізнатися те, що мала б вам сказати кохана людина. Найкращим варіантом буде обговорити з партнером цю ситуацію та вирішити, що робити.

Лев

Як відомо, люди, народжені під цим знаком, дуже цінують себе. Тому й брехню терпіти вони не будуть. Тож ймовірно назовні вийде те, про що ви не знали. Це не буде суттєвим обманом, але як ставитися потім до цієї людини, — вирішувати вам.

Раніше "Телеграф" писав про любовний гороскоп на тиждень. Астрологи радять Близнюкам проводити багато часу з коханою людиною, Рибам — звертати увагу на деталі, а Левам — проявляти свої почуття до партнера.