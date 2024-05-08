Россияне ударили по школе в Харькове: есть раненые дети

Серия взрывов раздалась прямо посреди жилого района города

Сегодня днем, 8 мая, в Харькове прозвучала серия взрывов. Российские террористы вновь обстреляли жилой район города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и местные интернет-паблики. По данным мониторинговых сообществ, атака началась примерно в 11:20. С тех пор местные жители могли слышать уже несколько взрывов.

По предварительным данным городского главы, в результате прилетов по жилому району города есть пострадавшие дети. Далее глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что речь идет о как минимум трех детях.

Также, по предварительной информации, уже известно, что данные прилеты произошли на территории образовательного учреждения. Пострадавшим 12 –15 лет. Терехов говорит, что состояние одного из них очень тяжелое.

Почти сразу после официального сообщения властей (в 13:22) в городе снова были слышны взрывы. Чем именно обстреливают город пока не понятно.

14:10 В полиции уточнили место прилета — им является стадион на территории школы.

14:08 Количество пострадавших выросло до пяти. Ранеными оказались 55-летний мужчина и 80-летняя женщина.

Напомним, что в последнее время российские террористы регулярно обстреливают Харьков. Так, например, на Пасху оккупанты ударили по жилому району, ранив почти два десятка мирных жителей.