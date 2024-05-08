Росіяни вдарили по школі у Харкові: є поранені діти

Серія вибухів пролунала прямо посеред житлового району міста

Сьогодні вдень, 8 травня, у Харкові пролунала серія вибухів. Російські терористи знов обстріляли житловий район міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та місцеві інтернет-пабліки. За даними моніторингових спільнот, атака розпочалася приблизно об 11:20. З того часу місцеві мешканці могли чути вже кілька вибухів.

За попередніми даними міського голови, внаслідок прильотів по житловому районому міста є постраждалі діти. Далі глава ОВА Олег Синєгубов уточнив, що йдеться про щонайменше трьох дітей.

Також, за попередньою інформацією, вже відомо що дані прильоти відбулися на території освітньої установи. Постраждалим 12 -15 років. Терехов каже, що стан одного з них дуже тяжкий.

Майже одразу після офіційного повідомлення влади (о 13:22) у місті знову було чути вибухи. Чим саме обстрілюють місто наразі не зрозуміло.

14:10 У поліції уточнили місце прильоту – ним є стадіон на території школи.

14:08 Кількість постраждалих зросла до п'яти. Пораненими виявилися 55-річний чоловік та 80-річна жінка.

Нагадаємо, що останнім часом російські терористи регулярно обстрілюють Харків. Так, наприклад, на Великдень окупанти вдарили по житловому району, поранивши майже два десятки мирних жителів.