Суд перевёл предполагаемого организатора из СИЗО под домашний арест

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По версии следствия, в 2024–2025 годах группа с участием проводников поезда № 68/69 ввозила элитные часы из Польши через пункт пропуска "Ягодин". Часы продавали в киевском бутике Lux Groups. Предполагаемым организатором схемы следствие считает Александра Лицкевича.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Фигурант громких дел о "брендовой" контрабанде и драке с БЭБ выбрался из-за решетки и зачищает инфополе".

Помимо Лицкевича и шести проводников, следствие включило в группу пятерых пособников. Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыло схему в октябре 2025 года. Общую стоимость часов, ввезённых в 2024–2025 годах, бюро оценило в $10 млн – свыше 400 млн грн.

Какие часы ввозили и что нашли после предъявления подозрения

В деле фигурируют часы Rolex, Audemars Piguet, Hublot и Ulysse Nardin. В одном из эпизодов следствие насчитало 27 часов общей стоимостью почти 16,9 млн грн.

В октябре 2025 года Лицкевичу сообщили о подозрении, а суд назначил ему залог в размере 9 084 000 грн. Внеся залог, Лицкевич вышел на свободу. По версии правоохранителей, он продолжил заниматься тем, что ему вменяют. Новые эпизоды детективы БЭБ зафиксировали во время обыска 30 апреля 2026 года.

"Подозреваемый ОСОБА_5 продолжал совершать вменяемое ему уголовное правонарушение после уведомления о подозрении, нарушил применённую к нему меру пресечения в виде залога, в том числе обязанность носить электронное средство контроля", – говорится в определении Шевченковского районного суда Киева от 22 сентября 2026 года.

Статья о Лицкевиче и связанном с ним ювелирном бутике Lux Groups

Почему суд заменил содержание под стражей домашним арестом

19 июня 2026 года суд отправил Лицкевича под стражу без права внесения залога, а ранее внесённые деньги взыскал в доход государства. 22 сентября суд продлил содержание под стражей до 6 ноября.

Но 6 октября 2026 года судья Шевченковского районного суда Киева Алексей Глянь постановил освободить Лицкевича в зале суда и назначил ему круглосуточный домашний арест до 4 декабря. Подозреваемый сдал загранпаспорта и вышел из суда с электронным браслетом.

После смены меры пресечения Лицкевич сдал загранпаспорта и надел электронный браслет. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Судья решил, что риск побега и давления на свидетелей снизился. К заседанию расследование уже завершилось: это произошло 18 сентября. Материалы дела защите начали выдавать для ознакомления 2 октября.

28 октября адвокат попросил заменить круглосуточный домашний арест ночным. По его словам, действующие ограничения мешают Лицкевичу самому ездить в БЭБ для ознакомления с делом. Суд вернул ходатайство без рассмотрения: защита подала его до истечения 30-дневного срока для повторного обращения.

Как сообщал "Телеграф", по другому делу о контрабанде водители автобуса "Киев – Варшава" пытались ввезти часы и украшения стоимостью более 12 млн грн для бутика Dream Watch в рамках отдельного расследования. Владимир-Волынский городской суд осудил двух водителей. Однако этот эпизод касается автобусов и другого бутика, поэтому сам по себе не подтверждает связь с расследованием ввоза часов поездом "Киев – Варшава".