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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко меняет причины своей неявки на заседание парламентской ВСК. Сначала он сослался на важную международную встречу, а впоследствии заявил о якобы конфликте интересов у главы комиссии.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, за восемь минут до начала заседания ВСК 23 ноября Клименко подписал еще одно письмо на шесть страниц, в котором обосновал свою неявку конфликтом интересов Гончаренко из-за дела его отца Алексея Костусева по Одесскому аэропорту. В то же время, приговор по этому делу был вынесен еще 12 июня 2025 года, а соглашение о признании вины лично согласовал Клименко.

Гончаренко отметил, что 15 января 2026 года руководитель САП уже участвовал в заседании этой ВСК и отвечал на его вопросы. Тогда никакого конфликта интересов Клименко не видел.

"Приговор на тот момент был уже семь месяцев принят. Отец у меня был тот же. Никакого конфликта он тогда не заметил. Конфликт появился ровно тогда, когда появились неудобные вопросы", — подчеркнул нардеп.

Таким образом, по логике Гончаренко, "конфликт интересов" возник именно тогда, когда руководителю САП пришлось отвечать на неудобные вопросы о возможных коррупционных злоупотреблениях и обстоятельствах, озвученных генералом СБУ Сергеем Дукой.

Гончаренко призвал Клименко лично прийти на заседание ВСК 25 ноября и ответить на вопросы народных депутатов.