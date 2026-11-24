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Алексей Гончаренко рассказал, чем завершилось дело НАБУ и САП о завладении Одесским аэропортом и более 2,5 млрд грн доходов от его деятельности.

Соответствующее он написал в своем Telegram.

Нардеп отметил, что 12 июня 2025 года ВАКС признал виновными семерых фигурантов, в частности, бизнесменов Бориса Кауфмана, Алекса Боруховича и бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Все получили от 7 до 8 лет лишения свободы, но впоследствии их уволили с испытательными сроками.

По условиям соглашения городу должны были вернуть переданное в 2011 году имущество аэропорта и оплатить 150 млн грн. В то же время 75% уставного капитала компании-оператора остались в частных руках, а доля Одессы — те же 25%.

И это вопреки расследованию НАБУ и САП по завладению имуществом стоимостью 118 млн грн и доходами от деятельности аэропорта более чем на 2,5 млрд грн.

По словам Гончаренко, соглашение якобы лично согласовал руководитель САП Александр Клименко.

"Это соглашение согласовал лично Александр Клименко. Он сам об этом пишет в своем письме. Руководитель САП согласовал соглашение, после которого 75% аэропорта так и остались в частных руках. Уже с печатью суда", — заявил Алексей Гончаренко.

Гончаренко напоминает, что еще в 2011 году он публично выступал против передачи аэропорта без конкурса.