Масштабный пожар на Троещине: что горит (фото и видео)

С места происшествия валит густой черный дым

Вечером в воскресенье, 4 августа, стало известно о масштабном пожаре на Троещине в Киеве. По предварительным данным, загорелись склады.

Валит густой черный дым, он виден и в других районах столицы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Пожар на Троещине 04.08.2024

"Пылают склады на Троещине, закрывайте окна", — пишет телеграм-канал "Реальный Киев".

В сети также есть сообщения, что загорелся мусор. Якобы именно поэтому небо над Троещиной стало черным. На месте происшествия уже работают спасатели, пишет "Труха Киев".

Официальных сообщений о пожаре пока нет. По данным телеграм-каналов, погибших и пострадавших нет. В мессенджере уже много фото и видео с места происшествия. На некоторых из них заметно, что мощный пожар виден издалека.

Для справки: Троещина — район столицы, который находится на левом берегу Днепра. Включен в Киев в 1988 году. До этого это была отдельная деревня.

Ранее "Телеграф" писал, что в столице осудили серийного поджигателя военных автомобилей. Человек не получал за это средства. Он действовал по своей инициативе. За это его приговорили к серьезному сроку. Интересно, что он начал поджигать автомобили еще до того, как стало распространенным явлением.

Также мы сообщали, что неизвестные сожгли медэвак Третьей штурмовой бригады. Автомобиль стоял на стоянке в Киеве.

Это событие жестко прокомментировал командир 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук. Он обратился к поджигателям и сказал, чтобы они молились, чтобы их нашли не военные.