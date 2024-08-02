Черный дым испугал жителей столицы: в Киеве разгорелся большой пожар (фото)

Возгорание произошло в районе промзоны

В Киеве, в районе Борщаговки якобы раздался взрыв, после которого в небо взвился столб черного дыма. Согласно сообщениям в местных пабликах в Telegram, инцидент произошел в промзоне.

При взрыве в столице не раздавался сигнал воздушной тревоги, поэтому вероятно причины возгорания внутренние. Как пишут местные паблики, дым виден из многих уголков района и за его пределами.

"Сильный пожар на Борщаговке. По словам очевидцев, горит в районе одного из заводов", — пишут в пабликах.

Журналисты издания "Телеграф" позвонили в отдел по связям со средствами массовой информации и работе с общественностью ГУ ГСЧС Киевщины сразу после сообщений о пожаре в Telegram. В отделе нам ответили, что по состоянию на 16.50 никаких сообщений о пожаре не поступало.

Однако через несколько минут появилась информация о том, что пожар возник вследствие возгорания мусора. Информация о взрыве не подтвердилась.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар: дым был виден из разных районов столицы.