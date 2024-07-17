Сотни тысяч на соцсети: Харьковская ОВА удивила новым тендером

Снова пиар во время войны или борьба с российской дезинформацией?

Во вторник, 16 июля, Харьковская областная военная администрация (ОВА) объявила тендер на 400 тысяч гривен. Эту сумму хотят потратить на распространение информации в соцсетях.

В описании говорится, что сообщения будут публиковать в Facebook, Instagram и Telegram. Этот тендер появился на сайте государственных закупок Prozorro.

В описании тендера говорится, что эти деньги выделяются на "распространение общественно важной информации по актуальным вопросам жизни региона, разъяснения государственной и региональной политики Украины, противодействия российской пропаганде и дезинформации". Там говорится, что сообщения будут распространяться в соцсетях с официальных страниц Харьковской ОВА и ее руководителя.

Ожидаемая стоимость услуги составляет 400 тысяч гривен. Начало аукциона — 25 июля. Днем ранее прекратится подача заявок.

Услуга необходима для борьбы с российской дезинформацией, говорится в описании тендера

Напомним, что прошлым летом Харьковская ОВА выделила на рекламу в СМИ 2 миллиона гривен. Это решение возмутило украинцев. Некоторые публичные люди, в частности, политик Борислав Береза, говорили о нецелесообразности пиара во время войны.

"Телеграф" ранее писал, что в Кривом Роге на покос травы выделили миллионы гривен. В каждом районе на благоустройство запросили разные суммы.