Работали за еду, жили на ферме: в Харьковской области разоблачили "рабовладелицу" переселенцев (фото)

Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества

Полиция разоблачила владелицу фермы в Харьковском районе, подозреваемую в торговле внутренне перемещенными людьми. Она обещала переселенцам работу с проживанием, однако не обеспечивала условий переселенцам, согласившимся по ее предложению.

Об этом сообщили в полиции региона. В ведомстве пишут, что подозреваемая искала людей, которым нужны убежища и работа, на железнодорожных, автомобильных вокзалах и рынках Харьковской области. В результате ее действий могли пострадать три человека: 50-летняя женщина, 59- и 56-летние мужчины.

Правоохранители рассказали, что завербованные люди, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и не имели средств к существованию, поэтому легко соглашались на предложение подозреваемого.

По данным следствия, она обещала нормированный рабочий день, заработную плату, достойные условия проживания и трехразовое питание, однако, попадая в фермерское хозяйство, люди жили в условиях, не отвечающих санитарным нормам, а еды не хватало для минимальных нужд.

Женщине сообщили о подозрении в торговле людьми. Ей грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее "Телеграф" писал, что Нацполиция совместно с молдавскими коллегами разоблачила преступную группировку, которая с 2023 года обманывала украинских военнослужащих, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи несуществующих автомобилей и дронов для ВСУ.