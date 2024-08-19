Харьковских предпринимателей освободили от уплаты налогов: Терехов рассказал, кого это касается

Это, наверное, единственный город в Украине, который пошел на такой шаг ради поддержки предпринимательской сферы

В понедельник, 19 августа, стало известно, что харьковских предпринимателей освободили от уплаты налогов для ФЛП четвертой группы. А также недвижимость и земля до конца года.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"У нас хорошая новость для харьковского бизнеса! Решением сегодняшней сессии мы пролонгировали освобождение всех наших предпринимателей от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФЛП четвертой группы до конца 2024 года", — заявил он.

По словам Терехова, Харьков, вероятно, единственный город в Украине, а возможно и в мире, который пошел на такой шаг ради поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь поступлений в городской бюджет. Ведь благодаря этому владельцы бизнеса смогут инвестировать больше оборотных средств в развитие своего дела.

Ранее мы рассказывали, что министр финансов объяснил, почему в Украине снова вырастут налоги. А также о том, что повышение налогов коснется и ювелирного бизнеса, речь идет о 30% военного сбора на украшения. "Телеграф" писал, что в Украине вводится дополнительный налог на недвижимость.