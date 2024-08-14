Харьковский топ-чиновник "наварился" на оборудовании: в компании прокомментировали расследование

В компании не стали раскрывать никаких подробностей незаконной схемы бывшего руководителя

В АО "Харьковоблэнерго" прокомментировали заявления НАБУ о задержании соорганизаторов преступной схемы на предприятии. В компании подчеркнули, что разбирательство по этому делу длится уже не первый год.

Об этом представитель пресс-службы АО "Харьковоблэнерго" рассказал в комментарии "Телеграфу". В компании добавили, что всегда готовы к честному и открытому диалогу.

По информации "Харьковоблэнерго", уголовное производство по факту закупки трансформаторов по завышенным ценам продолжается с 2021 года. Компания все это время оказывала посильную помощь следствию, чтобы выяснить все обстоятельств этого дела.

"Отмечаем, что в сообщении НАБУ говорится о бывших, а не действующих работниках общества", — подчеркнули в компании.

С 30 октября 2023 года владельцем контрольного пакета акций АО "Харьковоблэнерго" является АО "Украинские распределительные сети". А в апреле 2024 года произошло изменение руководителя исполнительного органа АО "Харьковоблэнерго".

Напомним, что бывший глава "Харьковоблэнерго" погорел на незаконной схеме, которая заключалась в продаже АО "Харьковоблэнерго" заранее выбранными компаниями трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам. В итоге бывший руководитель компании вместе с подельником смогли незаконно завладеть 12,5 миллионами гривен и пытались завладеть еще 120 млн гривен. Фигурантам готовятся сообщить о подозрении.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что замминистра энергетики Украины избрали меру пресечения. Александра Хейло отправили в СИЗО до 8 октября, но с правом внесения залога.