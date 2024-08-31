Под Харьковом целый день бушует пожар: дым виднеется по всему городу (видео)

Возле Кутузовки горит масштабный пожар

В Харькове с самого утра ощущается запах гари и дыма. При том, наблюдается это практически по всему городу.

Об этом сообщают местные telegram-каналы. Отмечается, что предварительно это связано с пожарами на полях за пределами городской черты.

Стоит отметить, что в сети появились сообщения о пожарах в районе Кутузовки к востоку от города, а также возле Мерефы на западе. Впрочем, особо хорошо дым ощущается в районе Салтовки (северо-западная часть) и Алексеевки (западная часть).

Местный блогер Евгений Зуб в своем канале показал, как выглядит пожар из Кутузовки и возле нее.

По его словам, в этом районе прилетов не было, однако ранее россияне обстреляли Черкасские Тышки, из-за чего там загорелся лес. Однако стоит понимать, что от этого населенного пункта к Кутузовке около 10 километров, кроме того их разделяет Вяловское водохранилище.

На других видео блогер показал, что пожар продолжается и после наступления ночи, а пожарные делают все возможное, чтобы не дать ему распространяться дальше.

Как сообщалось ранее, 30 августа, в Чернигове и других населённых пунктах области наблюдается задымление. Причиной стали пожары на торфяниках в окрестных регионах.