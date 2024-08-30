Горят лес в Чернобыльской зоне и торфяники: Черниговщину накрыл едкий смог (фото, видео)

Гражданам советуют не выходить на улицу

В пятницу, 30 августа, в Чернигове и других населённых пунктах области наблюдается задымление. Причиной стали пожары в окрестных регионах.

Как сообщили в городском совете Славутича, который находится примерно в 30 километрах от областного центра, задымление и запах продуктов горения в городе связаны с пожарами на торфяниках в северных районах Черниговской области и лесным пожаром в Чернобыльской зоне. В этой связи граждан призвали сохранять спокойствие и ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно в утренние часы, когда дым наиболее интенсивный.

В свою очередь заместитель директора департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Станислав Юрченко в комментарии Общественному сообщил, что в Чернигове наблюдается смог из-за пожара на торфяниках в приграничной Сновской общине.

"В трех километрах от границы с РФ идут обстрелы, оттуда и задымление. Там болотистая местность. В настоящее время ГСЧС не могут потушить пожар", — отметил он.

В то же время в главном управлении ГСЧС Украины в Черниговской области сообщили, что сегодня утром и по состоянию на данный момент черниговцы могут наблюдать значительное задымление в городе. По их данным, это связано с тем, что граждане начали массово выжигать сухую растительность на собственных приусадебных участках и открытых территориях.

По данным ГСЧС, только за минувшие сутки в Черниговской области произошло 11 пожаров в природных экологических системах. Площадь, пройденная огнем, составила 9,5 га.

"Уважаемые граждане. Обжиг сухостоя никоим образом не влияет на плодородие почв, а наоборот — вредит. А самое страшное, что такие пожары очень быстро распространяются на значительную площадь, уничтожают флору и фауну, могут повлечь за собой пожары жилых зданий и сооружений, и даже стать причиной травмирования"и гибели людей. Будьте ответственны: берегите собственную жизнь и окружающую среду", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа в селе Прямобалка Арцизской городской общины Болградского района Одесской области горела местная церковь. В результате пожара здание было почти полностью уничтожено.