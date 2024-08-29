Молния сожгла церковь в Одесской области (фото и видео)

Огонь тушили более 10 пожарных

В четверг, 29 августа, в селе Прямобалка Арцизской городской общины Болградского района Одесской области горела местная церковь. В результате пожара здание было почти полностью уничтожено.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС Одесской области. Там отметили, что вероятной причиной пожара стало попадание молнии.

Спасателям удалось ликвидировать пожар на общей площади 250 м². В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС участие в тушении пожара принимали 3 единицы техники и 10 пожарных, а от пожарной команды села Каменское – 1 единица техники и 3 человека личного состава и от местной пожарной команды – 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Как сообщили в местных Telegram-каналах, в результате пожара здание церкви получило очень серьезные повреждения. На фото и видео можно увидеть, что здание почти полностью выгорело.

Напомним, 22 августа жителей Белой Церкви испугали мощные взрывы в городе. В городе загорелся склад с фейерверками.