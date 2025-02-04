Даже с ковром на стене: в Харькове дешево сдают "убитую" квартиру (фото)

Квартира находится на 11 этаже

В Немышлянском районе Харькова на длительный срок сдают квартиру, но с явным нюансом — она без ремонта. В комнате и на кухне есть старая мебель и даже ковер на стене. Стоимость в месяц — 2500 гривен и дополнительно коммунальные услуги.

Соответствующее объявление было опубликовано на одном из популярных украинских сайтов купли-продажи. Автор указал, что квартира находится в 12-этажном доме на 11 этаже.

Отмечается, что в квартире есть стиральная машина, кондиционер, телевизор, плита, холодильник и пылесос.

Владелец квартиры указал, что общая площадь жилья составляет 35м², а кухня из них — 6м². Санузел в помещении раздельный.

На опубликованных автором фотографиях можно разглядеть, в каком состоянии находится квартира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Полтаве женщинам сдали убитую квартиру. Цена такой квартиры в сутки составила 850 грн. На кадрах, которые они сняли внутри помещения, заметно, что на кухне дыра в полу, которую прикрывал очень грязный коврик. На видео они продемонстрировали, что в холодильнике полки держатся за деревянные колышки, которые предназначены для сборки мебели.