Электронный ИНН получил такую же силу, как бумажный: можно ли его выбросить

Достаточно ли теперь только электронного варианта

Бумажный ИНН теперь больше не обязательно хранить — он нужен только как подтверждение номера, если нет доступа к электронному варианту. Обычно достаточно просто знать свой номер или пользоваться "Дией".

Как сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, передает "Телеграф", электронный документ в приложении "Дия" теперь имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Нужно ли хранить бумажку

Если человек пользуется "Дией" и имеет электронный ИНН, бумажную справку можно не хранить. Но если доступа к приложению нет, документ может понадобиться, поэтому лучше его не выбрасывать, чтобы не оказаться в ситуации, когда требуется ИНН, а "Дия" временно недоступна.

Соответственно тем, кто не пользуется приложением, следует хранить справку в бумажном виде.

Однако если документ был потерян, поврежден или выброшен самостоятельно, то можно повторно получить справку в налоговой службе или через электронные сервисы.

