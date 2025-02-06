Легендарный рынок "Барабашово" в Харькове: чем он известен и как выглядел до войны (фото)

"Барабашово" является крупнейшим рынком в Восточной Европе и занимает 14 место в рейтинге самых больших рынков мира

В ночь на 6 февраля вражеский беспилотник ударил по территории крупнейшего рынка в городе Харьков "Барабашово". В результате атаки повреждены не менее 100 торговых павильонов.

"Телеграф" рассказывает, почему этот харьковский рынок так популярен и как он выглядел до начала полномасштабной войны и сейчас. Отметим, что за все время удары по него были нанесены уже несколько раз.

"Барабашово" — это один из крупнейших рынков Восточной Европы. Это место можно считать одной из достопримечательностей Харькова. А чтобы обойти весь рынок, точно не хватит и одного дня.

История рынка

Торговый центр появился в 1995 году на незастроенной площадке к западу от станции метро "Академика Барабашова". До этого там находился небольшой стихийный продовольственный рынок, ориентированный на жителей окрестных кварталов частного сектора.

Первое официальное название – "Вещной рынок по пр. 50-летие ВЛКСМ у станции метро им. "Ак. Барабашова"". Через год официальное название сменилось на "Торговый центр возле станции метро "Им. Ак. Барабашова"". Расположение возле станции метро, ​​названной в честь выдающегося харьковского астронома, и стало причиной появления общепринятого названия — "Барабашова", которое позже было сделано официальным.

Длина торговых рядов и переходов этого гиганта – более 300 километров. Территория торгового центра разделена на 8 торговых площадок по ассортименту товаров и расположению. Общее количество торговых и складских мест — более 15 000.

"Барабашово" является крупнейшим рынком в Восточной Европе и занимает 14 место в рейтинге самых больших рынков мира. Большую часть его территории занимают площадки торгового центра (ТЦ) концерна "АВЭК и К" под названием "Барабашово".

К слову, самая первая торговая площадка сохранилась по сей день, хотя и была частично реконструирована — это так называемые "Каменные ряды" ("Каменка").

Последствия атаки

В сети уже опубликовали фотографии последствий удара по рынку.

На кадрах видно, что серьезно пострадали торговые павильоны.

В результате прилета в крыше рынка образовалась огромная дыра.

Работник торговой площадки рассказал, что после пожара в 2022 году рынок буквально собирали по крупицам. Сейчас очередной удар по этой торговой территории вновь отбирает у продавцов возможность зарабатывать.

"Пусть будет проклят этот Путин! У людей и так не было торговли, покупателей, а теперь еще все погорело", — сказал он.

Атака в 2022 году

Россияне уже атаковали Барабашово во время боев за Харьков в марте 2022 года. Тогда значительная часть рынка была уничтожена пожаром, возникшим из-за российских обстрелов.

17 марта под обстрел попала крупнейшая торговая площадка в восточной Европе "Барабашово". Вызов в службу спасения поступил около 14.00. Огонь за пять часов охватил почти всю площадь рынка и перекинулся на частные дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 февраля россияне ударили по жилым домам в Харькове и Полтаве. В результате атаки есть жертвы.