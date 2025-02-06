Легендарний ринок "Барабашово" у Харкові: чим він відомий і як виглядав до війни (фото)

"Барабашово" є найбільшим ринком у Східній Європі і посідає 14 місце у рейтингу найбільших ринків світу

У ніч проти 6 лютого ворожий безпілотник вдарив по території найбільшого ринку у місті Харків "Барабашово". Внаслідок атаки пошкоджено не менше 100 торгових павільйонів.

"Телеграф" розповідає, чому цей харківський ринок такий популярний і як він виглядав до початку повномасштабної війни й зараз. Зазначимо, що за весь час ударів по ньому було завдано вже кілька разів.

"Барабашово" — це один із найбільших ринків Східної Європи. Це місце можна вважати однією з визначних пам’яток Харкова. А щоби обійти весь ринок, точно не вистачить і одного дня.

Історія ринку

Торговий центр з’явився 1995 року на незабудованому майданчику на захід від станції метро "Академіка Барабашова". До цього там був невеликий стихійний продовольчий ринок, орієнтований на мешканців навколишніх кварталів приватного сектору.

Перша офіційна назва — "Речовий ринок на пр. 50-річчя ВЛКСМ біля станції метро ім. "Ак. Барабашова"". Через рік офіційна назва змінилася на "Торговий центр біля станції метро "Ім. Ак. Барабашова"". Розташування біля станції метро, ​​названої на честь видатного харківського астронома, і стало причиною появи загальноприйнятої назви — "Барабашова", яка пізніше була зроблена офіційною.

Довжина торгових рядів та переходів цього гіганта – понад 300 кілометрів. Територія торгового центру поділена на 8 торгових майданчиків за асортиментом товарів та розташування. Загальна кількість торгових та складських місць – понад 15 000.

"Барабашово" є найбільшим ринком у Східній Європі та посідає 14 місце у рейтингу найбільших ринків світу. Більшість його території займають майданчики торгового центру (ТЦ) концерну "АВЕК і К" під назвою "Барабашово".

До речі, найперший торговий майданчик зберігся донині, хоч і був частково реконструйований — це так звані "Кам’яні ряди" ("Кам’янка").

Наслідки атаки

У мережі вже опублікували фотографії наслідків удару по ринку.

На кадрах видно, що серйозно постраждали торгові павільйони.

Внаслідок прильоту в даху ринку утворилася величезна дірка.

Працівник торгового майданчика розповів, що після пожежі у 2022 році ринок буквально збирали по крихтах. Наразі черговий удар по цій торговій території знову відбирає у продавців можливість заробляти.

"Нехай буде проклятий цей Путін! Люди й так не мали торгівлі, покупців, а тепер ще все погоріло", — сказав він.

Атака у 2022 році

Росіяни вже атакували Барабашово під час боїв за Харків у березні 2022 року. Тоді значну частину ринку було знищено пожежею, що виникла через російські обстріли.

17 березня під обстріл потрапив найбільший торговий майданчик у східній Європі "Барабашово". Виклик у службу порятунку надійшов близько 14:00. Вогонь за п’ять годин охопив майже всю площу ринку та перекинувся на приватні будинки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 лютого росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові та Полтаві. Внаслідок атаки є жертви.