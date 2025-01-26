Прилеты в Харькове и Сумах: что известно о ночной атаке БПЛА по Украине
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Тревога все еще продолжается в нескольких областях
В ночь на 26 января россияне атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами. В ряде городов прогремели взрывы, в том числе и в Харькове, где в результате обстрела был поврежден дом.
Информация об этом была сообщена в мониторинговых Telegram-каналах, а также в Воздушных силах Украины. Отмечается, что враг запускал БПЛА по разным областям еще начиная с вечера 25 января.
Где гремели взрывы
- Одесская область (Вилково);
- Днепропетровская область;
- Харьковская область;
- Харьков;
- Полтавская область (Гадяч);
- Сумы;
- Винницкая область;
- Староконстантинов в Хмельницкой области;
- Житомирская область;
Подробности атаки
Россияне запускали дроны в сторону Киевской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой областей.
Согласно информации Воздушных Сил, по состоянию на 06:15 был зафиксирован вражеский беспилотник в сторону Староконстантинова. А в 06:24 а городе раздались взрывы.
Удар по Харькову
В Харькове за ночь раздалось несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся на частное здание в Основянском районе города. По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. К счастью, информации о пострадавших нет.
По словам городского главы, профильные службы уже работают на месте: обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь.
Удар по Сумам
В результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщили в областной военной администрации.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 января во время атаки БПЛА по Запорожью в городе прогремели взрывы. В одном из районов в результате произошел пожар.