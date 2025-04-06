Нашел запретную "травку" и услышал приговор суда. Что будет, если ее сорвать

Человек искренне покаялся

В Харьковской области мужчину осудили за хранение каннабиса. Суд не стал ограничивать его свободу.

Об этом стало известно из приговора суда. Нашел наркотические вещества в 2024 году.

Мужчина (его имя в документе скрыто) нашел 2 растения конопли возле села Рясное Харьковской области. Он их сорвал, принес домой, высушил и изготовил из них каннабис для собственного употребления.

21 марта 2025 года во время обыска в его доме полиция нашла и изъяла каннабис общей массой 208,7 грамма. Ему было предъявлено обвинение за незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта (часть 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины).

Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился на упрощенный порядок судебного разбирательства. Суд учел его искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство.

В итоге суд признал мужчину виновным, назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 год. А также обязал его периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Ранее "Телеграф" писал, что городской депутат во Львовской области Игорь Чернейко не указал в декларациях за два года имущества почти на 20 млн грн. Суд уже вынес ему приговор, оштрафовав на 68 тысяч гривен.