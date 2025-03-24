Военный Гнездилов, который ушел в "публичное СОЧ" подал в Конституционный Суд: чего касаются жалобы

Также он обратился к депутатам по поводу изменений в УПК

Военнослужащий и общественный активист Сергей Гнездилов подал жалобу в Конституционный суд Украины. Он обжалует нормы Уголовного процессуального кодекса (УПК), которые предусматривают безальтернативную меру пресечения для военнослужащих в виде содержания под стражей.

Об этом он сообщил в соцсетях. По словам Гнездилова, он подал две жалобы.

Первая касается ч. 8 ст. 176 УПК, которая предусматривает исключительно содержание под стражей как меру пресечения для военных во время военного положения. Военный считает эту норму дискриминационной, поскольку для других подозреваемых предусмотрены альтернативные меры, такие как домашний арест или залог.

Вторая жалоба касается абзаца 8 часов. 4 ст. 183 УПК, который приравнивает военнослужащих к госпредателям, террористам и преступникам против мира, позволяя суду не определять размер залога.

Активист отмечает, что такие нормы нарушают права военнослужащих, поскольку безальтернативность меры пресечения должна быть применена только в случае подтвержденных серьезных рисков для расследования преступления. Он также ссылается на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), требующего обоснования таких решений.

Публикация в Facebook

По словам Гнездилова, именно из-за безальтернативности меры пресечения его держали на гауптвахте, а тысячи других военных остаются за решеткой во время досудебного расследования. Он считает, что такие нормы создают дискриминацию по военным, а также призвал народных депутатов внести изменения в УПК, чтобы восстановить справедливость по делам военнослужащих.

"Многие из вас скажут, что это не имеет никакого смысла, но было принято решение лупить эту скалу до самого конца. Да и апелляция до сих пор в Киевском апелляционном суде", — написал Гнездилов.

Сергей Гнездилов также сообщил, что вместе с единомышленниками за месяц зарегистрирует ветеранскую общественную организацию, которая продолжит бороться за права военнослужащих.

Жалобы в Конституционный Суд

Детали дела

Сергей Гнездилов, военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады, в сентябре 2024 года публично объявил о самовольном оставление воинской части (СОЧ). Он объяснил свой поступок отсутствием четко определенных сроков службы и проблемами демобилизации, стремясь привлечь внимание к этим вопросам.

После его заявления Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство по статье о дезертирстве. Гнездилова задержали, а Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Адвокат Гнездилова отметил, что его подзащитный не собирался уклоняться от военной службы в целом, а лишь стремился привлечь внимание к проблеме отсутствия четких сроков службы и демобилизации. Он также подчеркнул, что действия Гнездилова следует квалифицировать как самовольное оставление части, а не дезертирство, поскольку последнее предполагает намерение полностью уклониться от военной службы.

В январе 2025 года Бабушкинский райсуд Днепра освободил от уголовной ответственности военнослужащего. После этого он вернулся к исполнению своих служебных обязанностей в ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что солдат, который самовольно оставил часть во время войны, получил 5 лет лишения свободы. Военнослужащий находился в СОЧ почти 8 месяцев. Он полностью признал свою вину и искренне раскаялся, однако суд все равно назначил реальный срок.