"Дом Аладина и Сулеймана?". Сеть насмешил тротуар из ковров в Харькове (видео)

Жители дома скинулись коврами

В Харькове возле одного из домов заметили интересный тротуар, который местные застелили коврами. Этот курьез уже привлек внимание сети.

Соответствующее видео опубликовала в Tik Tok Анастасия. Как отмечает автор, жильцы дома собственноручно обустроили ковровую дорожку.

"Когда ты не из простого двора, а из богатого", — говорится в подписи под видео.

Автор отметила, что такая необычная дорожка находится в Харькове, а жители дома скинулись коврами на ее обустройство. Оказалось, что у дома тротуарная дорожка в плохом состоянии, а харьковчанам надоело ходить по камням.

На видео видно, что тротуарная дорожка застелена коврами у всего дома, а непосредственно у подъезда их несколько.

Пользователи в комментариях уже оценили такое решение, заметив, что в доме вероятнее всего живет Аладин или султан Сулейман. Кто-то написал, что по такой дороже нельзя ходить обутым. Также люди писали и о пользе этого решения, ведь в подъезде дома точно стало чище. Однако от влаги ковры со временем начнут вонять сыростью и плесенью.

Напомним, недавно на видео попал момент, как "лиса" играла с военным в "Камень, ножницы, бумага".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что утки устроили себе курорт посреди города. Курьезный момент сняли на видео прохожие.