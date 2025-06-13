Скворечник или шедевр? Сеть спорит о патриотической прическе харьковчанки (видео)

Символическая прическа стала новым воплощением любви к родному городу.

Харьков, который всегда с тобой. Любовь харьковчан к своему городу уже стала общеизвестной. Иногда она приобретает очень творческие формы — возле одного из символов города "Зеркальной струи" заметили фотосессию девушки с необычной прической — такая же композиция, но из волос.

Фотограф Анна Коробкова рассказала, что это — фотопроект в поддержку Харькова. Также планируют и дальше делать прически в виде известных мест города. Тем, кто считает, что подобные мероприятия неактуальны, Анна ответила, что даже потеря жилья в первые дни полномасштабного вторжения "не убила в ней желание творить и любить свой город".

Мастер, создавшая эту прическу, также поделилась видео с подготовки. Как видно – делали "Зеркальную струю" из волос модели. В комментариях выражают восхищение парикмахерским мастерством.

Однако не все комментаторы настроены дружески. Часть из них шутили, что это лучший способ понравиться парню из Харькова или поехать к родным мужчины во Львов. Другие смеялись над прической, называя "кормушкой для белочек" или "скворечником".

Символ Харькова в прическе вызвал волну шуток

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