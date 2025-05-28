"Еще бы услышать, что война закончилась...": в Харькове коммунальщики подстригали ножницами газон и восхитили прохожих

Харьковские коммунальщики, несмотря на войну, заботятся о красоте города

Харьковские коммунальщики, похоже, решили попробовать себя в ландшафтном дизайне. Вместо обычного кошения газона они принялись подстригать края клумб специальными большими ножницами.

Такой необычный подход к благоустройству привлек внимание прохожих у железнодорожного вокзала. Соответствующее видео опубликовала пользовательница социальной сети ТикТок.

На кадрах видно, как работники коммунальной службы аккуратно подстригают траву большими садовыми ножницами. Женщина, снимавшая видео, не скрывала восторга от увиденного. По ее словам, территория у вокзала стала намного лучше после таких работ.

"Вокзальная… Теперь здесь так хорошо! Если бы еще услышать, что война кончилась…" — написала автор ролика под видео. В комментарии она отметила работу фонтана, недавно запущенного на этой территории.

Несмотря на постоянные обстрелы, коммунальщики продолжают заботиться о благоустройстве города. Работники коммунальных служб подходят к делу не формально, а с душой — тщательно обрабатывают каждый уголок, как настоящие хозяева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия нашла новый опасный способ кошмарить Харьков. Такого не было с самого начала полномасштабной войны.