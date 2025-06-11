Без очереди и купальника: в Днепре огромная змея спасалась от жары в фонтане (видео)

Змея искала прохлады

Первая летняя жара накрыла Украину в начале июня и отступает после 10 июня. В один из жарких дней в Днепре змея решила охладиться в одном из фонтанов города.

Видео большого питона, ищущего прохлады в фонтане в прибрежном сквере, опубликовано в Instagram its_dnepr. Змея ползала камнями, куда стекает вода из фонтана.

Как отреагировали украинцы

В комментариях предположили, что это чей-то домашний питомец, которого вывели погулять. Комментаторы пишут, что ему очень жарко, потому и потянуло поближе к прохладе фонтана. Есть и шутливые комментарии, а некоторых змея пугает.

"Жарко красавицы", "Ой, питон к воде, милоту… представляю как ему жарко", "Что-то мне не смешно совсем", "В террариуме не кормят, так он в поля за едой", "Это кто-то на прогулку жену вывел", — пишут в сети.

Отметим, питон – род неядовитых змей, насчитывающий 10 видов. Общая длина их тела колеблется от 3 до 12 м, некоторые особи иногда достигают массы 100 кг. Питоны имеют очень разноцветную окраску — коричневую, оливковую, желтоватую, бурую с разными оттенками. На спине и по бокам часто имеют пятна или пятнышки разной формы и размера.

В природе питоны питаются позвоночными животными (грызунами, зайцами, обезьянами, небольшими крокодилами, ящерицами). Обычно их добыча не больше 10-15 кг, однако иногда бывает значительно больше. Известны случаи нападения питонов на людей, хотя такое случается очень редко. Свою добычу питоны убивают, обвиваясь кольцами вокруг тела жертвы.

Как рассказывал "Телеграф", прошлым летом питона вывели прогуляться по улицам Днепра.