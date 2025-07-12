Погодный апокалипсис накрыл Харьков: есть погибшая и пострадавшие (фото и видео)
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Грозовые тучи затянули Харьков
Аномальная жара в Харьковской области сменилась проливным дождем и шквалом. Резкое изменение погоды не только дало повод снять апокалиптические кадры, но и уже наделало много бед.
Согласно информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в селе Першотравневе (Змеевская община) на 56-летнюю женщину упало дерево. Она погибла на месте.
На этом неприятности не закончились. В Салтовском районе Харькова в частном доме обвалилась крыша, из-за чего трое человек получили травмы, все они получают необходимую помощь от врачей. В Основянском районе дерево упало на 7-летнюю девочку, после чего ее госпитализировали.
"Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра повлекли за собой падение электрических опор и повреждение крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев", — написал Синегубов.
Как видно на снимках и видеозаписях из сети, из-за темных грозовых туч вечером в один момент стало темно.
На одном из роликов показано, что возле стадиона "Металлист" упал строительный кран.
На другом снимке видно, что крупная ветка пробила окно вагона электрички. О пострадавших не сообщалось, однако судя по деформированной крыше, удар был сильным.
Как сообщалось ранее, в Киеве в ближайшее время тоже стоит ждать дождей. Синоптики говорят, что передышка от жары наступит ближе к концу новой рабочей недели.