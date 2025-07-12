Погодный апокалипсис накрыл Харьков: есть погибшая и пострадавшие (фото и видео)

Грозовые тучи затянули Харьков

Аномальная жара в Харьковской области сменилась проливным дождем и шквалом. Резкое изменение погоды не только дало повод снять апокалиптические кадры, но и уже наделало много бед.

Согласно информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в селе Першотравневе (Змеевская община) на 56-летнюю женщину упало дерево. Она погибла на месте.

На этом неприятности не закончились. В Салтовском районе Харькова в частном доме обвалилась крыша, из-за чего трое человек получили травмы, все они получают необходимую помощь от врачей. В Основянском районе дерево упало на 7-летнюю девочку, после чего ее госпитализировали.

"Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра повлекли за собой падение электрических опор и повреждение крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев", — написал Синегубов.

Как видно на снимках и видеозаписях из сети, из-за темных грозовых туч вечером в один момент стало темно.

Харьков перед грозой

На одном из роликов показано, что возле стадиона "Металлист" упал строительный кран.

На другом снимке видно, что крупная ветка пробила окно вагона электрички. О пострадавших не сообщалось, однако судя по деформированной крыше, удар был сильным.

Дерево повредило вагон

Как сообщалось ранее, в Киеве в ближайшее время тоже стоит ждать дождей. Синоптики говорят, что передышка от жары наступит ближе к концу новой рабочей недели.