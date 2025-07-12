Погодний апокаліпсис накрив Харків: є загибла та постраждалі (фото та відео)

Грозові хмари затягли Харків

Аномальна спека на Харківщині змінилася проливним дощем та шквалом. Різка зміна погоди не лише дала привід зняти апокаліптичні кадри, а й уже наробила багато біди.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у селі Першотравневе (Зміївська громада) на 56-річну жінку впало дерево. Вона загинула дома.

На цьому проблеми не закінчилися. У Салтівському районі Харкова у приватному будинку обвалився дах, через що троє людей отримали травми, всі вони одержують необхідну допомогу від лікарів. У Основ’янському районі дерево впало на 7-річну дівчинку, після чого її госпіталізували.

"Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електричних опор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев", — написав Синєгубов.

Як видно на знімках і відеозаписах з мережі, через темні грозові хмари ввечері раптом стало темно.

Харків перед грозою

На одному із роликів показано, що біля стадіону "Металіст" упав будівельний кран.

На іншому знімку видно, що велика гілка пробила вікно вагона електрички. Про постраждалих не повідомлялося, проте, судячи з деформованого даху, удар був сильним.

Дерево пошкодило вагон

Як повідомлялося раніше, у Києві найближчим часом теж варто чекати на дощі. Синоптики кажуть, що перепочинок від спеки настане ближче до кінця нового робочого тижня.